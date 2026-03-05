Sevdiğim Sensin dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Zehra karakterini oynayan Bensu Uğur, son dönemde izleyiciler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Genç oyuncunun kariyeri, yaşı ve rol aldığı projeler araştırılıyor.

Televizyon dünyasında yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri olan Bensu Uğur, Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle izleyicinin ilgisini çekti. Reklam projeleri ve dizi deneyimiyle kariyerini sürdüren genç oyuncunun hayatı ve kariyer yolculuğu merak ediliyor.

SEVDİĞİM SENSİN'İN ZEHRA'SI BENSU UĞUR KİMDİR?

Bensu Uğur, 2000 yılında doğdu. İzmir Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında katıldığı Fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması ile adını duyuran Bensu Uğur, yarışmada elde ettiği başarının ardından reklam projelerinde yer almaya başladı. Bu süreç, oyunculuk kariyerine adım atmasında önemli bir adım oldu.

Genç oyuncu, kamera önü deneyimini 2020 yılında yayınlanan Öğretmen dizisinde kazandı. Dizide canlandırdığı Selin karakteriyle televizyon izleyicisiyle buluşan Uğur, böylece oyunculuk kariyerinde ilk önemli adımını atmış oldu.

Reklam projeleri ve televizyon yapımlarında yer alarak kariyerini sürdüren Bensu Uğur, Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle yeniden ekranlara geldi.

