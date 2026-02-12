Sevdiğim Sensin dizisi oyuncuları ve karakterleri! Star TV’de yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken karakterleriyle izleyicinin gündeminde yer alıyor. Ay Yapım imzalı yapımda hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor sorusu merak ediliyor. Ağrı’da başlayan ve İstanbul’a uzanan dramatik bir aşk hikayesini ekrana taşıyan Sevdiğim Sensin, ilk bölümü 12 Şubat 2026 Perşembe akşamı ekrana geliyor. İşte Sevdiğim Sensin dizisi oyuncuları, karakterleri...

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ ERKAN ALDUR (AYTAÇ ŞAŞMAZ) Sevdiğim Sensin dizisinde Erkan Aldur karakterine Aytaç Şaşmaz hayat veriyor. Askerliğinin son döneminde yaşanan deprem felaketinde köy halkını korurken Dicle ile yolları kesişen Erkan, vicdanı ve adalet duygusuyla öne çıkan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Dicle Demir (Helin Kandemir) DİCLE DEMİR (HELİN KANDEMİR) Dicle Demir karakterini ise Helin Kandemir canlandırıyor. Hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmamış, baskı ve yoksulluk içinde büyümüş genç bir kadın olan Dicle’nin İstanbul’daki yeni hayatı dizinin hikayesini oluşturuyor. Kandemir, karakterini “yaralı ama güçlü, ilham verici bir genç kadın” sözleriyle anlatırken, Dicle’nin büyük şehirde verdiği var olma mücadelesi hikayeye derinlik katıyor.

Esat Aldur (Hüseyin Avni Danyal) ESAT ALDUR (HÜSEYİN AVNİ DANYAL) Aldur ailesinin sert ve güçlü figürlerinden Esat Aldur rolünde Hüseyin Avni Danyal yer alıyor. Hayatını güç, itibar ve kontrol üzerine kurmuş bir babadır. Duygularını ve vicdanını yönetir.

İnci Aldur (Esra Ronabar) İNCİ ALDUR (ESRA RONABAR) Aldur ailesinin dışarıdan kusursuz görünen düzenin mimarıdır. Ailenin yaşadığı krizleri dışarı yansıtmayan İnci, gücün arkasına sığınan biridir.

Nilüfer Aldur (Deniz Işın) NİLÜFER ALDUR (DENİZ IŞIN) Deniz Işın'ın canlandırdığı Nilüfer karakteri, Aldur ailesinin en büyük çocuğudur. Her şeye sahip ama kendini yaşayamamış biridir. Entelektüel ve soğukkanlı duruşu olsa da bu maskenin ardında hayatı boyunca söz hakkı olmamış bir kadın vardır.

Fatoş Parsoğlu (Özlem Conker) FATOŞ PARSOĞLU (ÖZLEM CONKER) Fatoş Sarpoğlu, geçmişin intikamını sessizce almak ister. Tek istediği kızının kendisiyle aynı kaderi yaşamamasıdır.

Tahir Aldur (Cihat Süvarioğlu) TAHİR ALDUR (CİHAT SÜVARİOĞLU) Babasının sevgisini kazanamamanın eksikliğini öfke ve kontrolle kapatan Aldur ailesinin ortanca çocuğudur. Veliaht olmaya layık görülmediği için öfkeli birine dönüşür.

Sevdiğim Sensin oyuncuları ve karakterleri Kadrodaki diğer önemli isimler arasında Umutcan Ütebay (Kadir Çatalca), Elçin Zehra (Burçin Parsoğlu), Nisan Büyükağaç (Havva Vardar), Barış Baktaş (Civan Demir), Emrah Aytemur (Ferman Demir), Gökhan Soylu (Hamdi Parsoğlu) ve Murat Seven (Fikret Doğanay) Yılmaz Kunt, Manolya Maya bulunuyor.

Sevdiğim Sensin dizisi Dizi, İstanbullu Erkan'ın askerlik görevi esnasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı Dicle'nin İstanbul'a uzanan hikayesini anlatıyor. Evliliğe inanan Dicle, Erkan'ın ailesinin istediği planlı evlilikten habersiz, İstanbul'un parlak ve sert dünyasına adım atar.

