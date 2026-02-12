Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Kristjan Asllani, Hyeongyu Oh, Yasin Özcan, Emmanual Agbadou, Amir Murillo, Devis Vasquez ve Junior Olaitan için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Adalı, devre arasında takımdan ayrılan isimlere tek tek teşekkür ederken, Benfica'ya imza atan Rafa Silva'nın adını geçirmemesi dikkat çekti. Adalı, Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının sonuna eklenen 6 dakika uzatmaya ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanual Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için imza töreni gerçekleştirdi. Tüpraş Stadı'ndaki törene; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee katıldı.

Serdal Adalı

"EN BÜYÜK İSPAT YENİ TRANSFERLER"

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Adalı, transfer döneminde kendisinin yanı sıra futbol komitesi, scout ekibi ve teknik ekibin aktif rol aldığını belirtti. Talep doğrultusunda ihtiyaç duyulan yerlere transferler yaptıklarını vurgulayan Adalı, "Yeni transferlere büyük bir heyecanla yaklaştık. Taraftarlarımız da kendilerinden beklentilerini ilk maçta gösterdiler. Bunun artarak devam etmesini diliyorum. Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, genç ve tecrübeli isimlerin doğru şekilde harmanlandığı bir Beşiktaş hayal ediyoruz. Camiamızı umutlandıracak, harekete geçirecek bu yol haritasının en büyük ispatı, yeni transferlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Oyuncularla ilgili bilgiler aktaran Adalı, Güney Koreli oyuncu Hyeon-gyu Oh transferinin kulübün Uzak Doğu pazarına açılmasında etken olacağını dile getirdi. Adalı; Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Emmanual Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez'e dair 'notlar' aktararak, bu oyuncuların siyah-beyazlı formayı giyecek olması sebebiyle mutlu olduğunu belirtti.

Hyeon-gyu Oh

RAFA SILVA'YA TEŞEKKÜR YOK

Başkan Adalı, takımdan ayrılan Mert Günok, Gabriel Paulista, Svensson, Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'a teşekkür etti. Adalı, ayrılan isimler arasında Rafa Silva'nın ismini söylemedi.

"6 DAKİKALIK UZATMA MİLYONLARIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

Alanyaspor mücadelesinde tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür eden Serdal Adalı, sahadaki futbolun güzelliğini değil, hakem eliyle yazılan bir skandal konuşmak zorunda kaldıklarını belirtti. Maçın sonuna eklenen 6 dakikalık uzatmaya değinen Adalı, "Bu karar kuralları bilmemek değil, Beşiktaş camiasının ve ekran başındaki milyonların aklıyla alay etmektir. Lehimize verilmesi gereken net penaltı pozisyonunda VAR odasından çıt çıkmıyor. O sessizlik, aslında çok şey anlatıyor. Bu tablo artık bizim nezdimizde 'insani bir hata' sınırını çoktan geçmiştir. Bu, hata değil; Beşiktaş’ın emeğine, taraftarın alın terine karşı takınılmış açık bir 'art niyet' göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"YUNAN EMNİYETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Adalı, konuşmasının son bölümünde Yunanistan deplasmanında Panionios ile karşılaşan Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'na değindi. Yunanistan'da açılan çirkin pankartı hatırlatan Adalı, "Buna izin veren Yunan emniyetini şiddetle kınıyorum. Beşiktaş armasının olduğu her yer, dik duruşun sembolüdür. O çirkinliğe, 40 sayı farkla cevap veren takımımızın her bir ferdini tebrik ediyorum" diye konuştu.

YASİN ÖZCAN: DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM

Başkan Serdal Adalı'nın ardından yeni transferler, kendileri için gösterilen videoların ardından hislerini aktardı. İlk olarak sözü alan Yasin Özcan, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunun altını çizerek "Bu camianın büyüklüğünü biliyorum. Bu forma altında elimden gelen her şeyi yapacağım. Anderlecht'teyken telefon çaldı, 'Beşiktaş seni istiyor.' dediler. Düşünmeden kabul ettim. Sergen hocayla çalıştığım için de çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

KRISTJAN ASSLANI: KIRMIZI KART NEDENİYLE ÖZÜR DİLİYORUM

Inter'den transfer edilen Kristjan Asllani debaşkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk maçında kırmızı kart görmesine ilişkin Asllani, "Futbolda olabilen şeyler. Biraz da şanssızdım. Böyle bir durum olduğu için hocamdan, takım arkadaşlarımdan ve kulübümden özür diliyorum" dedi.

Asllani, transferi öncesinde Inter'den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile fikir alışverişinde bulunmadığını, bura karşılık Ernest Muçi ve Milot Rashica ile konuştuğunu dile getirdi.

JUNIOR OLAITAN: BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK CAMİA

Göztepe'den kadroya katılan Junior Olaitan da Beşiktaş'a transferi sebebiyle heyecanlı olduğunu belirtti. Alanyaspor maçının siyah-beyazlı ekipte ligdeki ilk karşılaşması olduğuna değinen Olaitan, "Beşiktaş çok büyük bir camia, Anadolu takımlarına karşı sürekli önde oynayan bir ekip. Biz rakiplerimizi açabilecek kaliteye sahibiz. Bunu her takıma karşı yapabiliriz. Beşiktaş'ta oynarken arma için, forma için oynarsınız. Bu sebeple Beşiktaş'taki her oyuncu takım için oynar" diye konuştu.

HYEON-GYU OH: İZ BIRAKMAK İSTİYORUM

Siyah-beyazlı ekibin Güney Koreli oyuncusu Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Takımın parçası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Oh, "Beşiktaş için her zaman mücadele edeceğim. Taraftarların da beni sevdiğini iyi biliyorum. Girdiğim hiçbir mücadeleyi kaybedemem. Bütün rakiplerimizi yenebileceğimizi de biliyorum. İlk golümü attım. Taraftarlar daha fazlasını bekliyor. Önümüzde Başakşehir maçı var. Elimden geldiğince her maçta gol atarak burada iz bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

EMMANUEL AGBADAU: YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM

Wolverhampton'dan kadroya dahil edilen Emmanual Agbadou, transfer sürecinin zorlu geçtiğini anlattı. Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Fildişi Sahilli oyuncu, "Sonunda buradayım. Yüzde 100'ümü vereceğim. Bu büyük camiaya en iyisini vermek için elimden geleni yapacağım. Süper Lig'in zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Yüksek şiddetli bir lig. İlk maçta bunu yaşadım. Ligde çok zeki forvetler var. Futbolda çoğu şey ufak detaylarla belirleniyor. İyi forvetlere karşı umarım sakatlıksız şekilde savaşacağım" dedi.

Savunmada "lider rol" alacağını sözlerine ekleyen Agbadou, "Premier Lig'den gelince oranın tecrübesini de buraya taşıyabilirsiniz. Orada çok büyük forvetlere karşı oynuyorsunuz. Bu tecrübemi ve liderliğimi Beşiktaş'a getirebileceğimi düşünüyorum. Önde oynayan takım arkadaşlarıma, arkada güvenebilecekleri bir stoper olduğunu göstermek istiyorum" sözlerini sarf etti.

AMIR MURILLO: BURADA AİLE DUYGUSUNU HİSSEDİYORUM

Siyah-beyazlı ekibin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Amir Murillo, transfer süreci sebebiyle başkan Serdal Adalı'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve teknik ekibe teşekkür etti. Beşiktaş tarihinin parçası olduğu için mutluluğunu aktaran Murillo, "Taraftarlarla güzel zamanlar geçirmek için elimden geleni yapacağım. Aile her şeydir, burada aile duygusunu hissediyorum. Taraftarların gönderdikleri mesajlar ve sıcak karşılamanın karşılığını sahada vereceğim" açıklamasını yaptı.

Panamalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'a ilişkin "Hocamla bir toplantım oldu. Takımın nasıl oynadığını, benden neler beklediğini aktardı. Hocamın benden istediklerini yerine getireceğim" diye konuştu.

DEVIS VASQUEZ: OPSİYONUMUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM

Toplantıda son sözü Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez aldı. Transferi öncesinde Beşiktaş forması giyen Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba ile antrenman yapma fırsatı bulduğunu belirten Vasquez, "Buraya gelme sürecimde kulübün ne kadar büyük olduğu bana hep anlatıldı. Satın alma opsiyonumun gerçekleştirilmesi için çok fazla çalışacağım ve her gün elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi. Başkan Serdal Adalı ve futbolcular daha sonra Tüpraş Stadı'ndaki Kartal Yuvası mağazasına geçti.

