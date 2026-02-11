Yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un ülkesindeki etkisini fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş, 24 milyonluk nüfusa sahip Seul’de mağaza açarak Güney Kore pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, devre arasında Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Hyeon-gyu Oh’un saha içindeki performansını ticari bir stratejiye dönüştürmeye hazırlanıyor.

Alanyaspor ile oynanan lig maçında sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli futbolcunun neden olduğu ilgi üzerine siyah-beyazlı yönetim, Uzak Doğu pazarındaki varlığını artırmak amacıyla Güney Kore’nin başkenti Seul’de "Kartal Yuvası" mağazası açma kararı aldı.

Hyeon-gyu Oh, müsabakanın kritik anlarında kaydettiği röveşata golüyle takımının sahadan puanla ayrılmasını sağladı

İLK MAÇINDA TARİHİ GOL

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına Alanyaspor karşısında çıkan Hyeon-gyu Oh, müsabakanın kritik anlarında kaydettiği röveşata golüyle takımının sahadan puanla ayrılmasını sağladı. Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu olma özelliğini taşıyan Oh’un bu performansı, kendi ülkesindeki spor medyasında da geniş yer buldu.

ASYA PAZARINA KOLAYLIK

Sözcü'nün haberine göre, projenin temelleri, Alanyaspor mücadelesini tribünden takip eden Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ile Beşiktaş yönetimi arasında yapılan görüşmede atıldı. Görüşmede, kulübün Uzak Doğu pazarına girişi için sağlanabilecek kolaylıklar ele alındı.

Yönetim, bu kapsamda Güney Kore’nin en büyük iki şehrinde mağaza açarak lisanslı ürün satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, devre arasında Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Hyeon-gyu Oh

HEDEF KORE'DE KARTAL YUVASI

Beşiktaş’ın perakende ağını genişletmek için seçtiği ilk nokta olan Seul, Güney Kore’nin siyasi, kültürel ve ekonomik merkezi konumunda bulunuyor. Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yarısını (24 milyon) barındıran Seul metropol bölgesi, dünyanın en yoğun nüfuslu ve ekonomik hareketliliği en yüksek alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Beşiktaş, Seul'de açılacak ilk mağaza ile hem Güney Koreli futbolseverlere ulaşmayı hem de Hyeon-gyu Oh üzerinden oluşan marka değerini kalıcı bir ticari başarıya dönüştürmeyi planlıyor.

