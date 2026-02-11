İstanbul polisi, turistik kolaylıklarla yurda getirildikten sonra düşük bedelle üçüncü kişilere usulsüz şekilde araç satışı yapan şebekeyi çökertti. Operasyonlarda, aralarında Interpol polisince aranan çalıntı araçların da bulunduğu 11 lüks otomobil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcu beraberinde ülkeye getirilen, süresi içerisinde çıkışı yapılmadığı için kaçak duruma düşen, tescil işlemleri gerçekleştirilmeden bu araçları düşük bedellerle üçüncü kişilere satan bir şebeke tespit edildi.

14 KİŞİ YAKALANDI, 11 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucu, aralarında İnterpol tarafından çalıntı kaydıyla arandığı tespit edilen araçlara ve şebekeye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların sonunda kapsamlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda, çeşitli marka ve modelde 11 lüks araç ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında, kaçakçılık suçu kapsamında gerekli adli işlemler başlatılarak yürütülen yasal sürecin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan ele geçen kaçak otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

