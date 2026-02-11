Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür eden Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Beyfendi günlük hayatta da seviyesiz kelimelerle iletişim kuruyormuş." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz milletim, vekil arkadaşlarım, basın mensupları, kıymetli misafirler... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp şalvarlarını giyerek Eskişehir'den grup salonumuza teşrif eden belediye başkanımız Zeynep Güneş'le birlikte tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

ZEYNEP GÜNEŞ'E HAKARETİ KINADI

Milletten aldığı yetkiyle ilçesine 3 dönem hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiyi 'Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır' diyerek tahkir etmeye kalkan 28 şubat artığı bu alçak zihniyeti bugün bir kez daha kınıyorum. Yıllarca sırf başörtülerinden ötürü kadınların çalışma, seçilme haklarını gasbedenlerle Anadolu kadınının asırlardır üzerine gururla taşıdığı tülbentine, çarşafına, fistanına dil uzatanlarla, milleti hor görenlerle mücadelemizin her zeminde sonunda kadar devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. Yasakçı zihniyete göz yummadık, yummayacağız. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız.

Güneş, Erdoğan'ın sözlerini gözyaşları içinde dinledi.

"DURMADIK, DURAMAYIZ"

Hepimiz şunun idrakindeyiz, halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için gönderdi. Bu vazifeyi ifa etmenin çabasındayız. Dış ilişkiler konusunda özellikle yoğun bir dönemdeyiz. Geçen hafta Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettik, anlaşmalar imzaladık. Durmuyoruz, duramayız... Tempomuzu, şevkimizi her gün biraz daha artırıyoruz. Bugün de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacağız. Yarın Sırp lider Vucic Ankara'ya gelecek. Pazartesi-Salı günleri ise BAE ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğiz.

Kendimiz için nasıl huzur, istikrar, refah istiyorsak komşularımız ve kardeş ülkeler için de aynısını istiyoruz. Diplomatik çabalarımız işte bunun için. Temaslarımızın gayesi aynı şekilde bölgesel barışa katkı sunmaktır. Komplekse katılmadan, tüm aktörlerle görüşüyor, kardeşlik hissiyatıyla fikirlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz.

Bilhassa Suriye'nin hasretini çektiği istikrara süratla kavuşması en büyük temennimizdir. Kardeşlerimizin birlik içinde aydınlık geleceklerini omuz omuza inşa etmesi bizim samimi arzumuzdur.

"SURİYE'NİN ZENGİNLİKLERİ HALKI İÇİN KULLANILMALI"

Bizim Suriye meselesindeki tavrımız ilk günden beri nettir. Kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Arap, Kürt, Nusayri fark etmeksizin... Mutabakatların tek ordu, tek devlet, tek Suriye temelinde uygulanmasını bu bakımdan çok önemsiyoruz. Artık Suriye'nin kaynaklarının tünel kazmaya değil, Suriye halkının tüm kesimlerine harcanmasının vakti gelmiştir. Biz Suriye lideri Şara'nın ülkesini bir an önce ayağa kaldırmaya yönelik samimi gayretinin en yakın şahidiyiz. Yeşeren umutlar inşallah bir daha kara kışa dönmeyecektir. En başta buna Türkiye izin vermeyecektir.

Türkiye bölgesinde nüfuz arayışında değildir, tahakküm peşinde değildir, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Samimi bir şekilde barış istiyoruz. Hep birlikte ortak geleceğimizi inşa edelim diyoruz.

CHP'YE 'SURİYE' TEPKİSİ

Son operasyonların ardından hemen talimatlarımızı verdik, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı, insani yardım kuruluşlarımızı bölgeye yönlendirdik. Kardeşlik hukukunun gereği neyse üzerimize düşeni en güzel şekilde yerine getirdik.

Biz can kurtarma derdindeyken, birileri de çıkmış selden kütük kapma durumuna düşmüştür. Suriye konusunu iç siyasette istismar etmeye çalışan rezil siyasetin koçbaşlığını ise ana muhalefetin başındaki zat ile yoldaşları yapmaktadır. Nasıl kardeşlerimiz katledilirken Suriye'yi umursamadılarsa bugün de aynı noktadalar. Ne Kürtler ne Nusayriler ne de başkaları bunların umurlarında değil... Öyle olsaydı 13,5 yıl boyunca Suriyelilerin başına varil bombası yağarken tepki gösterirlerdi. Öyle olsaydı 3-4 yaşındaki yavruların cansız bedenleri sahile vururken seslerini çıkarırlardı. Ama bunları yapmadılar. Zulmü görmezden geldiler. Daha vahimi on yıllar boyunca Arapları, Kürtleri nasıl aşağıladıysalar bugün de aynı yerdeler.

Benim milletim bu istismarcılarının niyetini çok net görüyor. Kürt kardeşlerim oynanan oyunları çok iyi görüyor. Arap vatandaşlarım kimlerin çirkin senaryoların figüranı olduğunu net görüyor. Bunu sadece CHP genel başkanı görmüyor. Bu zatı parmağında oynayanlar, onu kontrol edenler görmüyor... Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını beklemiyoruz.

"MEYHANE JARGONUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN VAZGEÇSİN"

Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Koltuğuna yakışır bir üslup benimsemesini beklerdik. Hakaret etmeden küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor.

"DEPREM BÖLGESİNDE ESERİ OLMAYANLAR BİZE DİL UZATIYOR"

Ana muhalefet deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor, oradaki çalışmaları küçümsüyor. Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerin huzuruna tek bir eserle çıkamayanlar bugün bize laf edemez. 3 yıl sonra bile -cak,-cekli cümleler dışında somut projesi olmayanların iktidarımıza dil uzatması hadsizlik ve edepsizliktir. Varsa eserin, çıkar anlatırsınız. Bunları yapamıyorsanız en azından edebinizle susarsınız. Bunlar edebince susmayı bilmiyor. Polemiklerle günü kurtarmaya çalışıyorlar.

