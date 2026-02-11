Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde mezarlıkta cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Alev Koç'un şüpheli ölümüne ilişkin düğüm çözüldü.

Önceki akşam, Narlı Mahalle Mezarlığı’nda bir kadının hareketsiz halde yattığını görenleri, durumu polise bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 2 çocuk annesi 39 yaşındaki terzi Alev Koç olduğu öğrenilmişti.

Korkunç olayın ardından cinayet çıktı. Koç'la arkadaşlığı olduğunu ileri süren şüpheli H.H.S. (52), cinayeti itiraf etti. Koç'un cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderili, incelemede 2 çocuk annesinin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Koç'u tanıyan Serap Demir, şöyle konuştu:

Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, Çok zor ve çok kötü.