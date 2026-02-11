Alev Koç mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır olayda düğüm çözüldü
Kahramanmaraş’ta mezarlıkta ölü bulunan Alev Koç’un bir erkek tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, polise giderek teslim oldu.
- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 39 yaşındaki Alev Koç'un cansız bedeni mezarlıkta bulundu.
- İlk başta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, cinayet çıktı.
- Alev Koç'un otopsi sonucunda boğularak öldürüldüğü belirlendi.
- Cinayeti, Koç ile arkadaşlığı olduğu belirtilen H.H.S. (52) isimli şüpheli itiraf etti.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde mezarlıkta cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Alev Koç'un şüpheli ölümüne ilişkin düğüm çözüldü.
Önceki akşam, Narlı Mahalle Mezarlığı’nda bir kadının hareketsiz halde yattığını görenleri, durumu polise bildirmişti.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 2 çocuk annesi 39 yaşındaki terzi Alev Koç olduğu öğrenilmişti.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Korkunç olayın ardından cinayet çıktı. Koç'la arkadaşlığı olduğunu ileri süren şüpheli H.H.S. (52), cinayeti itiraf etti. Koç'un cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderili, incelemede 2 çocuk annesinin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”
Koç'u tanıyan Serap Demir, şöyle konuştu:
Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, Çok zor ve çok kötü.