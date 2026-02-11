UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak kritik play-off karşılaşmalarının tarihleri netleşti. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise Galatasaray-Juventus maç biletleri satışa çıkacağı tarih ve bilet fiyatları oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda oynanacak iki maçlı eşleşme öncesi hem maç takvimi hem de bilet süreci gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray’ın İstanbul’da oynayacağı ilk karşılaşma için resmi bilet satış süreci yakından takip ediliyor. Kulüp tarafından maç biletlerinin satışa çıktığına dair resmi duyuru henüz yapılmadı. Bu nedenle taraftarların yalnızca kulübün resmi kanallarından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Maç biletlerinin, karşılaşma tarihine kısa süre kala satışa sunulması gerekiyor. Genellikle bilet satışları maç tarihinden 5-6 gün önce başlıyor. Ancak Galatasaray cephesinden şu ana kadar net bir tarih paylaşılmadı. Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyurularla satış takvim belirlenecek.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre ilk maç 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45’te İstanbul’daki Rams Park’ta oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00’te Torino’daki Allianz Stadium’da yapılacak.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede "ara transfer" döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey'e de yer verildi.

