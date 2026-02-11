Premier Lig'de son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16'ncı sırada yer alan Tottenham Hotspur, Thomas Frank ile yollarını ayırdı. 52 yaşındaki teknik direktörün, İngiliz kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Son olarak Newcastle United'a sahasında 2-1 mağlup olan Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur'da Thomas Frank'ın görevine son verildi. Ange Postecoglou'nun ayrılmasının ardından Haziran 2025'te Londra ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Danimarkalı teknik adam, 8 ay görevde kalabildi.

Thomas Frank

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4'üncü sırada tamamlayarak son 16 turu biletini alan Tottenham Hotspur, aynı performansı Premier Lig'e yansıtamadı. Kuzey Londra ekibi, ekim ayında Lig Kupası 4'üncü turunda Newcastle United'a, geçen ay da Federasyon Kupası 3'üncü turunda Aston Villa'ya yenilerek elendi.

Lucas Bergvall, Ben Davies, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Muhammed Kudus, Dejan Kulusevski ve James Maddison'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanaman Tottenham Hotspur, 22 Şubat'taki derbi maçta sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

