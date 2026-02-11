Çorum'da minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü araçta sıkışırken, eşi ve kızı yola savruldu. Kazada ağır yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkiinde; edinilen bilgiye göre, N.E. yönetimindeki 19 ND 243 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen V.E. idaresindeki 57 ABB 515 plakalı tıra arkadan çarptı.

DURUMLARI KRİTİK

Çarpmanın etkisiyle minibüste yolcu olarak bulunan F.E. ile kızı M.E. yola savrulurken, bariyerlere çarparak durabilen minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile yola savrulan eşi ve kızı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Minibüs tıra çarptı, 3 kişilik aile ağır yaralandı

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

