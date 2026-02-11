Trabzonspor'dan taraftara uyarı: Fenerbahçe maçında özel ve sıkı tedbirler
Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'in 22'inci haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadyuma giriş ve ulaşım süreçleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.
- Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir" denildi.
- Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma girişin kesinlikle mümkün olmayacağı vurgulandı.
- Emniyet birimlerinin, başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacağı belirtildi.
Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçına gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.
Açıklamada, "Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur" denildi.