Dünyaca ünlü bankalardan HSBC, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Dev banka, 2026 sonu dolar TL tahminini açıkladı. Bankanın yıl sonu dolar beklentisinin 50 TL'nin altında olması dikkat çekti. İşte detaylar...

İngiltere merkezli banka HSBC'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Dev banka, Türkiye ekonomisine ilişkin yapıcı görünümünü korurken, dezenflasyon sürecinin kademeli ilerleyeceğini ve enflasyonun tek haneye 2028’den önce gerilemesinin zor olduğunu öngördü.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 48 TL

HSBC’nin döviz strateji ekibi, dolar/TL’nin yıl sonunda 48 TL seviyesinde olacağını öngördü. Raporda bu tahminin, enflasyonun halen %30’un üzerinde seyrettiği bir ortamda kurda sınırlı bir reel değerlenmeye işaret ettiği vurgulandı.

REZERV VURGUSU

HSBC analistleri, Merkez Bankası rezervlerinin döviz kurunda ölçülü bir ayarlama yönetmek için yeterli seviyede olduğuna dikkat çektiler.

