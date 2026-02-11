SPOR SERVİSİ
Barcelona açıkladı: Marcus Rashford, Atletico Madrid maçında yok
La Liga devi Barcelona'da forma giyen İngiliz futbolcu Marcus Rashford, Kral Kupası'nda Atletico Madrid ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Barcelona, Marcus Rashford'un sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid ile oynanacak İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.
- Mallorca karşılaşmasında sakatlanan Rashford, 12 Şubat Perşembe günü Atletico Madrid ile oynanacak maçı kaçıracak.
- 28 yaşındaki Rashford, bu sezon Barcelona formasıyla 34 maçta 10 gol ve 13 asist yaptı.
Barcelona, La Liga'da geçtiğimiz hafta 3-0 kazandıkları Mallorca karşılaşmasında sakatlanan Marcus Rashford'un, 12 Şubat Perşembe günü Atletico Madrid ile oynanacak maçı kaçıracağını duyurdu.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Barcelona forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 28 yaşındaki yıldız, 1970 dakikada 10 gol ve 13 asistlik skor katkısı verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Barcelona'da Dro Fernandez krizi: 100 milyon bekleniyordu, 6 milyon euroya gidiyor
Bizi Takip Edin
YORUMLAR