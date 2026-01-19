Barcelona yönetimi, 'Yeni Iniesta' olarak gördüğü 18 yaşındaki Dro Fernandez'in, sözleşmedeki çıkış bedelini (6 milyon euro bonservis) kullanıp Paris Saint Germain'e gideceğini bildirmesinin şokunu yaşıyor. İspanyol basını, beklenmedik transfer sonrası Katalan devine sert tepki gösterdi.

Barcelona'da Paris Saint-Germain'e imza atmaya hazırlanan Dro Fernandez konusunda büyük kriz yaşıyor. Katalan ekibinin bu sezon A takıma entegre ettiği, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği 18 yaşında oyuncuya, 'Yeni Iniesta' gözüyle bakıyordu.

TRANSFER YARIŞINI PSG KAZANDI

Sporx'te yer alan habere göre; Dro Fernandez, takımda fazla süre bulamayacağını, potansiyeline erişemeyeceğini ve kendini geliştiremeyeceğini öne sürerek, Barcelona'dan ayrılma kararı aldı. Chelsea, Manchester City ve PSG hemen devfreye devreye girerken; Fransız kulübü, Luis Enrique faktörünü de kullanarak bu transferi bitirdi.

Dro Fernandez (Fotoğraf: Instagram)

6 MİLYON EUROYA GİDİYOR

Dro, 6 milyon euroluk fesih maddesi kapsamında PSG'ye gideceğini kulüp yönetimine bildirdi. Katalan spor basını, transfer haberinin duyulmasıyla Barcelona'yı hedef aldı. Yönetim, '100 milyon eurodan fazla edecek bir oyuncunun neredeyse bedavaya elden gitmesi' sebebiyle sert eleştirilere maruz kaldı.

HANSI FLICK: HAK ETTİĞİNDE OYNAR

İspanyol gazetesi AS'a açıklama yapan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, "Bir teknik direktör olarak yaptığımız şey oyunculara güven vermek. Gelişmeleri için onlara inanmaya çalışırız. Ayrıca etrafında insanlar olduğunu da biliyorum. Bunun geçmişte kalmasını beklemek istiyorum. Kulüp değiştirmeye karar verirse, o zaman bununla ilgileniriz. Şimdi zamanı değil. Yaptıklarıyla aynı fikirde olmayabilirsiniz ama onlar yetişkin insanlar. Etraflarında insanlar var ve bu onları kışkırtabilir. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorlar, süre almak kolay değil. Sonuçta, her antrenmandan sonra daha iyi oluyorsunuz. Bir oyuncu işini iyi yaptığında ve oynamayı hak ettiğinde oynar" dedi.

Hansi Flick

Haberle İlgili Daha Fazlası