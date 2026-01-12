İspanya Süper Kupa finalinde Arda Güler'in sonradan oyuna dahil olduğu El Clasico'da Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona, şampiyonluğa ulaştı.

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona takımları El Clasico'da kozlarını paylaştı.

Suudi Arabistan'da oynanan El Clasico'da eflatun beyazlıları 3-2 mağlup eden Barcelona, İspanya Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İLK YARININ UZATMA ANLARINDA 3 GOL

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 73. dakikalarda Raphinha ve 45+4. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 45+2. dakikada Vinicius Junior ve 45.6. dakikada Gonzalo García attı.

BARÇA 10 KİŞİ BİTİRDİ

Barça'da De Jong, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını son anlarda 10 kişi bıraktı.

ARDA İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı karşılaşmada 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası