İspanya Süper Kupa finalindeki El Clasico'da ilk duyurduğu kadroda Arda Güler'e yer veren Real Madrid, hata yapıldığını belirterek milli futbolcunun ismini Gonzalo Garcia ile değiştirdi.

El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona ile Süper Kupa için mücadele verecek olan Real Madrid'den maç öncesi yanlış kadro paylaşıldı.

ARDA GÜLER HATASI

Suudi Arabistan'daki final müsabakası öncesinde ilk açıkladığı kadroda Arda Güler'e yer veren eflatun beyazlılar, hata yapıldığını belirterek kadroda değişiklik yaptı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroya sehven yazıldığını duyuran Real Madrid, tekrar paylaştığı kadroda bu kez Gonzalo Garcia'ya yer verdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Eflatun beyazlılarda yapılan kadro hatasının ardından sosyal medyada Arda Güler'e destek veren futbolseverler, "saygısızlık" ve "saçmalık" şeklinde ifadeler kullandı.

İLK 11'LER ŞÖYLE

Barcelona Teknik Direktör Hansi Flick; Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski ilk 11'ini sahaya sürdü.

Real Madrid'de Xabi Alonso ise Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo ilk 11'ini tercih etti.



