Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular: 11 milyon avroya anlaşma yakın!
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in devrede olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Fenerbahçe'den 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'ye talip olduğu iddia edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 24 saatte 2. kupasını kazandı
ANLAŞMA YAKIN
Marca'dan Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransız temsilcisi Rennes, Polonyalı futbolcu için sarı lacivertli ekiple anlaşmaya yakın. Haberde, Szymanski için 11 milyon avro ve bonuslar olacak şekilde bir paket üzerinde görüşüldüğü vurgulandı.
BU SEZON 4 GOL KATKISI YAPTI
Bu sezon 25 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR