Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in devrede olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Fenerbahçe'den 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'ye talip olduğu iddia edildi.

ANLAŞMA YAKIN

Marca'dan Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransız temsilcisi Rennes, Polonyalı futbolcu için sarı lacivertli ekiple anlaşmaya yakın. Haberde, Szymanski için 11 milyon avro ve bonuslar olacak şekilde bir paket üzerinde görüşüldüğü vurgulandı.

BU SEZON 4 GOL KATKISI YAPTI

Bu sezon 25 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.



Haberle İlgili Daha Fazlası