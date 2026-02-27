Anadolu Ajansı
Erzincan'da feci iş kazası! Son nefesini şantiyede verdi
Erzincan’da bir şantiyede meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kablolarına temas eden 55 yaşındaki işçi Orhan Ş., akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Özetle
Erzincan Kemaliye'de bir şantiyede çalışan 55 yaşındaki işçi Orhan Ş., küçük çaplı heyelan sonucu sürüklenen elektrik kablolarından akıma kapılarak hayatını kaybetti.
- Kemaliye'deki bir şantiyede çalışan 55 yaşındaki işçi Orhan Ş. akıma kapıldı.
- Küçük çaplı bir heyelanın sürüklediği elektrik kabloları kazaya neden oldu.
- Orhan Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.
- Cenazesi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kemaliye İlçesine bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki bir şantiyede çalışan işçi Orhan Ş. (55), burada meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Orhan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesi sonrası cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
