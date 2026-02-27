Sivas'ta etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 rüzgar enerji santrali çalışanı, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 9 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen çalışanlar, geceyi geçirmeleri için Çiçekyurt Köyü’ne ulaştırıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli tipi nedeniyle Gürün ilçesinin çevre il ve ilçelerle bağlantısı kesildi.

NÖBET DEĞİŞİMİ YAPAN İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Gürün-Sivas karayolu üzeri Çiçekyurt Köyü yakınlarında bulunan rüzgar enerji santralinin 4 çalışanı, nöbet değişimi sonrası yolda mahsur kaldı.

KURTARILMALARI 9 SAAT SÜRDÜ

İlçe Özel İdaresi ekipleri 9 saat süren zorlu bir operasyonla 4 santral çalışanını kurtarmayı başardı. Sağlık durumları iyi olan 4 kişi geceyi geçirmeleri için Çiçekyurt Köyü'ne ulaştırıldı.

