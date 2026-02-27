2025 yılının Ekim ayında Türkiye’nin arabuluculuğuyla sona eren Afganistan ile Pakistan çatışması dün yeniden alevlendi. Afganistan, hava operasyonlarını sebep göstererek Pakistan’ın sınır boyundaki askeri noktaları vurdu. Pakistan Savunma Bakanlığı ise "Artık sabrımız taştı. Afganistan ile açık savaşa girdik." açıklamasını yaptı.

Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, Ekim 2025'te Türkiye’nin arabuluculuğu ile sona ermişti. İki ülke arasındaki gerginlik yeniden alevlendi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını iddia etti. Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini bildirdi.

Dünyanın gözü bölgede! Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti

"TALİBAN, AFGANİSTAN'I HİNDİSTAN'IN KOLONİSİ YAPTI"

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi."

"ARAMIZDA AÇIK SAVAŞ VAR"

Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık sabırlarının tükendiğini vurgulayarak "Aramızda açık savaş var." ifadelerini kullandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de sosyal medya paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı.

Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini öne sürdü. Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.

Dünyanın gözü bölgede! Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN 'DİPLOMASİ' ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü'nden Antonio Guterres adına yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Afganistan'daki fiili güvenlik güçleri ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınır ötesi çatışmalara ilişkin haberleri endişeyle takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Genel Sekreter'in ilgili tarafları uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca taraflar aradaki sorunları diplomasi yoluyla çözmeye davet edildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü cevap verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası