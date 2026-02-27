Altın fiyatlarında son dakika! 27 Şubat 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 7.325 TL’den güne başlıyor. Şubatta da son işlem gününde gram altın, aylık %7,65 prime koşuyor. Böylece gramda soluksuz yükseliş 15 aya doğru ilerliyor. 2026’nın ilk 2 ayında gram fiyatı %23 prim yaptı. Yıl başında 100 bin TL’lik altın alan bir yatırımcı, 2 ay gibi kısa sürede 23 bin TL getiri elde etti. Bu prim, aynı zamanda 9 aylık mevduat getirisine de işaret etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda geçen yıl ons bazında yaklaşık %55 prim yapan ve bu yılın ilk ayında da %13,25 artış sergileyen ons altın fiyatı, şubatı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Şubat ayının son işlem günü başlarken, ons fiyatında ilk işlemlerde 5.185 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Altın, ons bazında yılın ikinci ayında %5,85 civarında prime doğru ilerliyor.

27 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Onstaki yükseliş gram altın yatırımcısını da sevindirdi. Geçen yıl %100 primle 5.951 TL’den kapanış yapan spot piyasada gram fiyatı, şubat ayını kapatırken 7.000 TL barajının üzerinde konumlanıyor.

27 Şubat 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 7.325 TL’den güne başlıyor. Gramda da aylık prim %7,65 olarak gerçekleşiyor.

100 BİN TL’NİN GETİRİSİ…

Bu arada ons altında yükseliş serisi 7 aya ilerlerken, gram fiyatı 2024 yılının 12’nci ayından bu yana 15 aydır soluksuz yükseliyor.

Gram fiyatında sadece 2026’nın ilk 2 ayındaki prim ise %23 seviyesine ulaştı. Böylece yıl başında 100 bin TL’lik gram altın alan bir yatırımcı, 2 ayda 23 bin TL kazanç sağladı. Bu prim, aynı zamanda güncel rakamlarla 9 aylık net mevduat getirisine de işaret etti.

ALTINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatları bu yılın ilk 2 ayında da jeopolitik riskler, tarifeler ve ticaret endişeleri, dolar endeksindeki zayıf görünüm, FED’den faiz indirimi gibi faktörlerden destek buldu.

Son olarak ABD-İran arasında Cenevre’de gerçekleşen nükleer müzakerelerden de net bir anlaşma çıkmadı. Bütün bu gelişmeler, merkez bankaları ve bireysel yatırımcı talebini 2026’da da canlı tutuyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Ons altın için bu yılın sonunda 6.000 dolar beklentileri de büyük finans kuruluşları tarafından öne sürülmeye başlandı.

Son olarak ABD’li JP Morgan; altın fiyatlarındaki rallinin temel dinamiklerinin henüz tükenmediğini, merkez bankaları talebi ve ETF girişlerinin uzun vadeli bir trend olduğunu belirterek, ons fiyatının bu yılın sonunda 6 bin 300 dolara ulaşabileceğini öngördü.

