Düzce'de yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile üniversite çevresinde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 90 sürücüye idari para cezası uygulandı. Emniyet birimleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

