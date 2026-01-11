20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı son 24 saatte ikinci kupasını kazandı. Başkanlık döneminde ilk kupasını erkek basketbolunda alan Saran, ikinci zaferini kadın voleybolunda yaşadı. Dün oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'dan kupayı alan sarı lacivertliler, bugün oynanan Kadınlar Türkiye Kupası finalinde parkeden galibiyetle ayrıldı ve 24 saatte ikinci finalini kazandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaklaşık 3.5 aylık başkanlık sürecinde tüm branşlarda dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

KADIN BASKETTE ŞAMPİYON

Dün oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2 golle mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bugün oynanan Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde sarı kırmızılıları 86-66'lık skorla geçerek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Başkanı Saran, futboldaki Süper Kupa zaferinin ardından kadın basketbolunda da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak ezeli rakiplerine karşı 24 saatte ikinci kupasını elde etti.

FUTBOLDA İLK KUPA

21 Eylül 2025’te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevincini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşılaştığı ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek dördüncü kez bu kupayı müzesine götürme başarısı yakaladı.

3 GÜN SONRA İLK KUPASINI ALMIŞTI

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşayarak ilk kupasını kazanmıştı.

BAŞKANLIĞININ 17. GÜNÜNDE 2. KUPA

Ankara'da oynanan Şampiyonlar Kupası'nda karar setinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, altıncı kez kupayı müzesine götürmüştü.

21 Eylül'de Fenerbahçe'de göreve gelen Sadettin Saran, başkanlığının 17. gününde 2. kupa mutluluğunu yaşamıştı.

