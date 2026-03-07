ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı Kürt gruplara destek mesajı, Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı. İran, sınır ihlali durumunda Kuzey Irak’taki tüm sivil ve askerî altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu; bölgedeki Kürtler ise “iki ateş arasında kaldık” uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı Kürt gruplara yönelik destek mesajı, Orta Doğu’da yeni bir krizin fitilini ateşledi. Washington’un bölgedeki silahlı grupları “sahaya sürme” planı iddiaları üzerine İran’dan çok sert bir “topyekün hedef alma” tehdidi geldi.

CNN’in CIA kaynaklarına dayandırdığı iddialarda, ABD’nin İran’da iç karışıklık çıkarmak amacıyla Kuzey Irak merkezli grupları silahlandırma hazırlığında olduğu belirtildi. Washington’un bu hamlesine Tahran’ın cevabı gecikmedi. İran Savunma Şurası Temsilcisi Tuğamiral Ali Ekber Ahmediyan, sınır ihlali yapılması durumunda sadece kampları değil, IKBY’deki bütün sivil ve askerî altyapıyı hedef alacaklarını duyurdu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da "İtibarsız ayrılıkçılar kendilerini kaptırıp hata yaparsa tarihin çöplüğüne atılırlar. Akıllı olan hiç kimse bu mezbahaya girmez" ifadelerini kullandı. Bölgedeki süper güçlerin çatışma sahası hâline gelmek istemeyen IKBY kanadında ise temkinli ve tepkili bir duruş hâkim.

"BİZ KİRALIK SİLAH DEĞİLİZ"

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, Kürtlerin geçmişte defalarca yalnız bırakıldığını hatırlatarak dünyaya seslendi. Şanaz Ahmed “Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz. Süper güçler tarafından piyon olarak görülmeyi kabul etmemiz imkânsız” diye konuştu.

Kuzey Iraklı Kürt kökenli araştırmacı Shaho Al-Qaradaghi de mevcut durumu Kürtlerin “iki ateş arasında kalması” olarak tanımlayarak, ABD’nin hamlelerinin Kürt kazanımlarını İran’ın açık hedefi hâline getirdiğini belirtti. Al-Qaradaghi "Tarihsel acı dersler Kürtleri hayatta kalmak için 'stratejik tarafsızlığa' mecbur kılıyor. Çünkü büyük güçler her zaman Kürtleri pazarlık masasında piyon olarak feda etti. Kürtler, ABD için yine kumar oynamamalı. Washington'un çıkarları değiştiği anda müttefiklerini terk etmekten çekinmez. Bu durumun faturası ağır olur" şeklinde ikazda bulundu.

