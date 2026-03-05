İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki İranlı muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldıklarını açıkladı. Süleymaniye’nin Zırgıvez köyünde patlamalar yaşanırken, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı’nın muhalif Kürt gruplara yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptığını aktardı.

Habere göre, Hatemul Enbiya Karargahı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirilmişti. Yerel medya, söz konusu grupların aileleriyle yaşadığı bölgede 4 patlama sesinin duyulduğunu, herhangi bir can kaybının olmadığını aktarmıştı.

