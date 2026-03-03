Birleşik Arap Emirlikleri, İran’dan fırlatılan balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. BAE Savunma Bakanlığı’nın ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke topraklarının korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için tüm tehditlere karşı tam hazırlık halinde olunduğu vurgulandı.

ú ran’ın dinî lideri Hamaney’in öldürülmesinin ardından savaş daha da yayıldı. ABD ve İsrail, İran’ı bombaladı. ‘Fattah 2’ füzeleriyle karşılık veren İran; Birleşik Arap Emîrlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan’ı da vurdu. Suudi Aramco tesisleri hedefler arasında yer aldı. Gerillim tüm hızı ile sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) yeni bir açıklama geldi.

BALİSTİK FÜZELER DURDURULDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı. BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.

"TÜM TEHDİTLERLE HAZIRIZ"

Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

