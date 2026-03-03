BAE, İran'ın balistik füzelerini engelledi
Birleşik Arap Emirlikleri, İran’dan fırlatılan balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. BAE Savunma Bakanlığı’nın ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke topraklarının korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için tüm tehditlere karşı tam hazırlık halinde olunduğu vurgulandı.
İran dini lideri Hamaney'in ölümünün ardından yayılan savaşta, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran'ın bölge ülkelerine yönelik füze saldırılarına karşı Birleşik Arap Emirlikleri, gelen balistik füzeleri başarıyla engellediğini duyurdu.
- İran dini lideri Hamaney'in ölümünün ardından savaş yayıldı, ABD ve İsrail İran'ı bombaladı.
- İran, 'Fattah 2' füzeleriyle Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı; Suudi Aramco tesisleri vuruldu.
- Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.
- BAE Savunma Bakanlığı, ülke topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğunu belirtti.
ú ran’ın dinî lideri Hamaney’in öldürülmesinin ardından savaş daha da yayıldı. ABD ve İsrail, İran’ı bombaladı. ‘Fattah 2’ füzeleriyle karşılık veren İran; Birleşik Arap Emîrlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan’ı da vurdu. Suudi Aramco tesisleri hedefler arasında yer aldı. Gerillim tüm hızı ile sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) yeni bir açıklama geldi.
BALİSTİK FÜZELER DURDURULDU
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı. BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.
"TÜM TEHDİTLERLE HAZIRIZ"
Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.