Bağdat'taki Hamaney protestolarında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı var
Bağdat’ta, İran lideri Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 15 kişi yaralandı. Protestocuların Yeşil Bölge’ye girmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
- Bağdat'taki Yeşil Bölge ve ABD Büyükelçiliği çevresinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı.
- Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için yoğun göz yaşartıcı gaz kullandı.
- Müdahale sonucunda protestocular geri püskürtülerek Hürriyet Meydanı bölgesine çekildi.
- Çıkan arbedede her iki taraftan toplam 15 kişi yaralandı.
- Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken askeri hareketlilik ve gergin bekleyiş sürüyor.
Irak’ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binası ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilim tırmanıyor.
YEŞİL BÖLGEDE GERİLİM ARTTI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, emniyet güçleri Yeşil Bölge çevresindeki protestocuları dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Müdahale sonucunda göstericiler, başkentin merkezindeki Hürriyet Meydanı bölgesine doğru geri itildi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ, 15 YARALI VAR
Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan arbedede her iki taraftan toplam 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralanmaların bir kısmının atılan taşlardan, bir kısmının ise yoğun gaz kullanımı nedeniyle yaşanan boğulma ve nefes darlığı vakalarından kaynaklandığı belirtildi. En üst düzeyde korunan Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgedeki askeri hareketlilik ve gergin bekleyiş devam ediyor.