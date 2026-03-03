ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran’a yönelik operasyonun “önleyici bir adım” olduğunu belirterek, saldırının ABD’ye ulaşmasını beklemenin daha fazla kayıp ve ölüme yol açacağını savundu. Rubio, operasyonun zamanlamasının İran’ın güçlenmesini engellemek için kritik olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a karşı başlatılan operasyonun gerekçelerini gazetecilere açıkladı.

Rubio, Tahran’a karşı harekete geçmelerinin, İran’ın ABD varlıklarına yönelik olası saldırılarını önlemek amacıyla alındığını belirtti. Rubio, “Eğer başka bir saldırıyı bekleseydik, çok daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Bize zarar vermelerini engellemek için önleyici adım attık” ifadelerini kullandı.

KARA HAREKATI GÜNDEMDE YOK

Rubio, operasyonun zamanlamasının da kritik olduğunu vurgulayarak, “İran dokunulmazlık sınırını aşacaktı. Kısa menzilli füzeler ve insansız hava araçlarıyla tüm bölgeyi tehdit edebilirlerdi. Biz de harekete geçtik” dedi.

ABD’nin İran’a kara harekatı planının şimdilik gündemde olmadığını belirten Rubio, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın bu seçeneğe sahip olduğunu hatırlattı. Yine de ABD yönetiminin, belirlenen hedeflere kara kuvveti kullanmadan ulaşabileceğine inandığını ekledi.

Rubio, İsrail’in İran’a yönelik olası saldırılarının Washington onayıyla gerçekleştiği iddiaları hakkında yorum yapmasa da, ABD’nin bölgedeki durumu yakından takip ettiğini ve önceden önlem aldığını söyledi.

