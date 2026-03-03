Hürmüz Boğazı kapanınca petrol 80 doları buldu. Ticaret yolları ateş altında, tüm sektörlerde hem üretim hem ithalat ve ihracat riski büyüyor. Sürecin ‘göreceli olarak’ tek kazandıranı, kriz zamanlarının güvenli limanı altın oldu...

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla birlikte Orta Doğu’yu saran ateş, bölgedeki bütün ülkeleri tehdit eder duruma geldi. ABD ve İsrail’in saldırısına, ABD’nin bölgede üssü bulunan ülkelere saldırı düzenleyerek karşılık veren İran bir yandan ateşi büyütürken diğer yandan bölgesel savaş ve üçüncü dünya savaşı riskinin artışına da zemin hazırlıyor.

Bütün dünya teyakkuz hâline geçerken, savaş, ilk gününden itibaren ekonomik etkilerini göstermeye de başladı. Güvenli liman arayışıyla altın yükseldi, ons 5400 doları buldu. Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişleri durma noktasına geldi, Brent petrol 80 dolara dayandı. Ardından İran’ın petrol üretim tesisi Aramco’nun vurulmasıyla üretim de kesintiye uğradı. Bu iki büyük etkenin, petrol fiyatını daha da yükseltip küresel ekonomik boyutun büyüyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya borsalarının ilk işlem günü de ‘kırmızı’ bir seyir izledi. Pay piyasalarında petrol şirketlerinden havacılık şirketlerine, müteahhitlik hizmetlerinden gayrimenkule kadar birçok sektörde hisse senetleri yüzde 9’a varan kayıplar yaşadı.

Öte yandan bütün sektörler diken üstünde. Özellikle Türk iş dünyasının önemli ihraç pazarı olan Orta Doğu’daki savaş durumu, bu bölgeye sevkiyatları tehlikeye atarken, savaşın uzaması hâlinde turizmde rezervasyon iptallerinin gündeme gelmesinin kaçınılmaz olacağı da belirtiliyor.

YÜZLERCE TANKER DURDU PETROL 80 DOLARI BULDU

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapatması, boğazın iki yanında yüzlerce tankerin birikmesine sebep oldu. Boğazdan tanker geçişi yüzde 86 geriledi, 1 Mart’ta sadece 3 petrol tankeri geçiş yaptı. Dün itibarıyla İranlı olmayan 706 tanker Hürmüz Boğazı’nın iki yakasına yığılmış durumda. Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20’sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçitten, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran’ın önemli miktarda petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor. Sevkıyatın durması, fiyatları yükseltti. Brent petrolün fiyatı dün 80 dolara dayandı. Bu, ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviye. Aramco’nun vurulması ile üretimin durmasının rakamı daha da yukarı taşıyacağı belirtiliyor.

ORTA DOĞU’YA SEFER DURDURMA TARİHİ UZATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu hava sahalarındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirtti. Uraloğlu, “İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi” dedi.

Türk taşıyıcılarının mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu söyledi. Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, AJet’in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını belirtti. Tahran’da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcilerinin Türkiye’ye ulaştırıldığını belirten Uraloğlu, Türk taşıyıcıların ekiplerinin bulunduğu Bahreyn, BAE ve Katar’da ciddi risk bulunmadığını anlattı. Günlük değerlendirmelere göre uçuş kararlarının güncelleneceğini de söyleyen Bakan, “Bugün Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman’a seferler icra edilebilecek” dedi.

‘GÜVENLİ LİMAN’ BAŞROLDE

Altının gramı, güne yükselişle başladı, 7 bin 700 liraya kadar yükseldi. Ons 5 bin 400 lirayı da aştı. Geçtiğimiz hafta savaş ihtimalini endekse yansıtan Borsa İstanbul’da işlemler yüzde 3,5 ekside tamamlandı. Borsa İstanbul’da havacılık, inşaat, müteahhitlik, gayrimenkul gibi sektörlerde yüzde 9’u bulan düşüşler kaydedildi. Öte yandan spekülatif işlemlere meydan vermemek adına Borsa İstanbul’da açığa satış işlemleri 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklandı.

