Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta ortasından itibaren yurt genelinde yağış etkili olacak. Doğu’da kar, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu’da sağanak beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülecek.

Türkiye yeni haftaya genel olarak açık bir havayla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre Doğu Karadeniz’de yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar bekleniyor. Bu bölgeler dışında yurt genelinde hava parçalı bulutlu ve açık olacak. Çarşamba gününden itibaren ise yurdun büyük bölümüne yağış geri geliyor.

Hava sıcaklığının düşmesiyle özellikle iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışının başlayacağı tahmin edilirken; Karadeniz kıyıları ile Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağış sağanak şeklinde görülecek. Batı şehirlerinde ise yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İşte il il bugün beklenen hava durumu...

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Az bulutlu

EDİRNE 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Az bulutlu

ADANA 3°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C

Az bulutlu

HATAY 4°C, 18°C

Az bulutlu

MERSİN 8°C, 19°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C

Az bulutlu

BOLU 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -15°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -14°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 15°C

Az bulutlu

Haberle İlgili Daha Fazlası