Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) bünyesindeki altı kız çocuğu farklı spor branşlarında kazandıkları Türkiye ve dünya dereceleriyle dikkati çekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukların apartman dairelerinde, aile ortamına benzer şartlarda büyümeleri için Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) modelini uyguluyor. Bu kapsamdaki 6 çocuk farklı spor branşlarda kazandıkları başarılarla kaldıkları evi âdeta “sporcu fabrikasına” dönüştürdü.

Okuluna giden, sosyal sorumluluklar üstlenen, toplumsal hayata uyum sağlayıp, hayata hazırlanan çocukların evlerinde 7 gün 24 saat görev yapan bakım personeli ve ev sorumluları bulunuyor. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde toplam 4 ÇEKOM yer alıyor. Bunlara bağlı evlerde toplam 604 koruma altındaki çocuk yaşıyor.

Çocuk evleri sporcu fabrikasına döndü

Tenzile Erdoğan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde de Pendik, Kartal, Sultanbeyli ve Tuzla’da hizmet veren 23 evde 124 çocuk kalıyor. Tenzile Erdoğan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdiresi Sıdıka Piroğlu, bu evlerde kalan 124 çocuktan 116’sının sporla ilgilendiği ve lisans sahibi olduğunu aktardı. Çocukların, futbol, voleybol, yüzme, kempo, dart, masa tenisi gibi dallarla ilgilendiğini kaydeden Piroğlu, evlerden birinde kalan altı kızın hepsinin de sporcu olduğunu, kendilerinin o eve “sporcu fabrikası” dediklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"Aralarında dört millî sporcumuz var. Birçok branşta Türkiye ve dünya birincilikleri var. Sporla ilgilenen çocuklarımız olumlu yönde çok fazla gelişim gösteriyor. Daha disiplinliler, hayata tutunmaları pozitif yönde daha güzel sonuçlar veriyor. İletişim, sosyalleşme noktasında artılarını fazlasıyla görüyoruz."

