Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini azaltarak yerini Akdeniz kökenli sıcak havaya doğru bırakmaya başladı. Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre Rize, Artvin, Trabzon ve Iğdır’da hem kar hem de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji’nin yanı sıra İstanbul için haftalık raporunu yayınlayan AKOM ise yer yer hafif yağışın etkili olabileceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevreleri ise yağışlı olacak.

Meteoroloji’den bir ilk! Sadece 4 ili uyardı: Hem sağanak hem kar yolda

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bugün 4 ilde hem sağanak hem de karla karışık yağmurun etkili olacağını belirterek uyardı.

Meteoroloji’nin yaptığı uyarıda şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Son rapora göre hem kar hem de sağanak yağış beklenen iller şöyle;

Rize (doğusu – yağışlı, kıyıda yağmur)

Artvin (yağışlı, kıyıda yağmur)

Trabzon (aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur)

Iğdır (sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyardı.

AKOM: SİBİRYA ETKİSİ SÜRECEK

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da son yaptığı uyarıda Pazartesi (bugün) için yer yer çisentili yağışın etkili olabileceğini, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisinin bir süre daha devam edeceğini belirtmişti.

HAFİF ÇİSENTİLİ YAĞIŞ

AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif çisentili yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 10-12°C'ler aralığındaki değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

