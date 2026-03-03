Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydan’da kurulan ramazan etkinlik alanını ziyaret etti. Tekin, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ramazanın Türkiye’de bir başka güzel olduğunu, millî birliğin, beraberliğin, tarihsel ve kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılması için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ramazan genelgesinde de bu bahsettiği hususlara vurgu yaptıklarını aktaran Tekin, “Peki bundan kim rahatsız oldu? Bu genelgeden Anadolu’yu tanımayan, mezarın başında rakı içmeyi Anadolu kültürünün bir parçası sayan insanlar rahatsız oldular maalesef” diye konuştu.

ÇÖZERSE TÜRKİYE ÇÖZER

Son iki yıldır önce İsrail’in Filistin saldırısı, bugünlerde ise yine İsrail-Amerika üzerinden İran’da yaşananların tartışıldığını dile getiren Tekin, Türkiye’nin dünyada sayılı liderlerden birine sahip olduğunu, dünyadaki liderlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü saydığını, dinlediğini, dünyanın neresinde bir çatışma olursa olsun “Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan çözer” dediği bir dönemi yaşadıklarını vurguladı.

