ABD ve İsrail’in İran’ı vurması ve İran’ın misilleme olarak neredeyse tüm bölge ülkelerine füze saldırısı başlatması, bütün sektörleri derinden etkiliyor.

KAAN ZENGİNLİ / İSTANBUL - Küresel yatırımcılar durumu kaygıyla izliyor. Turizmde dengeleri sarsacak yeni bir dönemin kapısı aralandı. En dikkat çekici gelişmelerden biri ise, Körfez’in vitrin kenti olarak görülen Dubai’nin İran füzelerinin hedefine alınması oldu. Uzun yıllardır bölgeden bağımsız olarak istikrarlı ve güvenli imajıyla öne çıkan, yatırımcı ve turistlerin gözde ülkesi Dubai’nin güvenli algısı yerle bir oldu. Son yıllarda getirisi sebebiyle Türk gayrimenkul yatırımcıları ile Türk turistler açısından da belirsizlik oluştu.

Savaşın ilk anından itibaren ateşin büyüyeceğini görenler, başta Dubai olmak üzere Körfez ülkeleri için yaptıkları Ramazan Bayramı ve yaz sezonu tur paketleri için iptal başvurusunda bulunmaya başladı. Tur şirketleri ise bu taleplere henüz temkinli yaklaşıyor ve bayram tatiline kadar tansiyonun düşeceğine dair beklentisini koruyor. Sektör temsilcileri “Yaz sezonu için ise sorun çözüme kavuşur” beklentisini iletiyor. Buna rağmen tüketiciler ‘mücbir sebep’ maddesi sebebiyle iptal hakkında ısrar ediyor.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKABİLİR

Uluslararası tur şirketleri ise bölgeye seyahat etmeyi planlayan Avrupalı turistlerin Türkiye alternatifini gündeme alabileceğini belirtirken, öncelikle İstanbul’a talebin artmaya başladığını ifade ediyor. İlerleyen dönemde ise Antalya ve çevresinin yeniden yüksek taleple karşılaşabileceği belirtiliyor. Dubai ve diğer Körfez ülkelerine seyahat planlayanlara ise Avrupa turları teklif ediliyor.

GÖÇ DALGASI KONUT TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan gayrimenkul değerleme uzmanı Erkan Demir, savaşın yeni bir göç ve yatırım dalgasını tetikleyebileceğini belirtti. Demir “İran vatandaşları Türkiye’ye seyahat etmeyi seviyor. Türkiye’de konut talepleri yüksek. Ülkesinde kalmak istemeyenler Avrupa’ya alternatif olarak Türkiye’ye yönelebilir. Bu da güvenli liman arayışında Türkiye’yi yeniden öne çıkarabilir. Savaş ve korku göçü etkisiyle Türkiye’deki hazır konutlara talep artabilir. Ayrıca son yıllarda faaliyetlerini Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaydıran yerli ve yabancı gayrimenkul acentelerinin yeniden Türkiye pazarına dönüşünü görebiliriz” ifadelerini kullandı.

DUBAİ’DE KONUT RİSKİ BÜYÜK

Savaşın ikinci büyük etkisi ise konut ve yatırım cephesinde görülüyor. Son yıllarda vergi avantajı, oturum hakkı, yüksek kira getirisi sebebiyle binlerce Türk yatırımcı Körfez’e yöneldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 216 milyon dolar olan Türklerin Dubai’deki gayrimenkul yatırımı, 2025’in aynı döneminde 12 kat artışla 2,61 milyar dolara yükseldi. 2026 yılı sonunda ise 6 ila 7 milyar dolar bandında bir kapanış öngörülüyor. Türkler, Dubai’de konut satın alan 200 millet arasında ilk 5’te yer alıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası