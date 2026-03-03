A. Mücahid Ören ve Aslıhan Ören, yeni bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’ye hayırlı olsun dileğinde bulundu.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kabinenin iki yeni ismine İhlas Medya'dan 'hayırlı olsun' ziyaretleri

Görüşmeler samimi havada geçti. Ören çiftinin bakanlara yeni görevlerinde başarılar dilediği ziyarette medya ile ilgili konular da ele alındı.

Kabinenin iki yeni ismine İhlas Medya'dan 'hayırlı olsun' ziyaretleri

Haberle İlgili Daha Fazlası