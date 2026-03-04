Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, Yunan mahkemesi tarafından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI

Harry Maguire, 2020 yılının Ağustos ayında Yunanistan'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak hafif saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişiminde bulunma suçlarından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Harry Maguire

TEMYİZE GİDECEK

Hafif saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişiminde bulunmadan suçlu bulunan ve ertelenmiş haip cezası alan Maguire'ın temyize başvuracağı belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

Manchester United formasıyla bu sezon 17 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve bir asistlik performans sergiledi.



