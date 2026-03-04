Türkiye Gazetesi
Yıldız futbolcuya 15 ay hapis cezası!
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, Yunan mahkemesi tarafından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
Manchester United forması giyen İngiliz savunmacı Harry Maguire, Yunan mahkemesi tarafından ertelenmiş hapis cezası aldı.
ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI
Harry Maguire, 2020 yılının Ağustos ayında Yunanistan'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak hafif saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişiminde bulunma suçlarından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
TEMYİZE GİDECEK
Hafif saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişiminde bulunmadan suçlu bulunan ve ertelenmiş haip cezası alan Maguire'ın temyize başvuracağı belirtildi.
BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI
Manchester United formasıyla bu sezon 17 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve bir asistlik performans sergiledi.
