Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,79 puan artarak 12.943,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,73 puan ve yüzde 0,13 azalışla 12.916,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.824,76 puanı, en yüksek 13.086,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazanarak 12.943,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 58,03 puan ve yüzde 0,40 artışla 14.715,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,75, mali endeks yüzde 0,59 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi, 1'i yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, TÜPRAŞ ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

