Kayseri’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar sonrası şehirde kartpostallık manzaralar oluşurken, Meteoroloji buzlanma ve don uyarısında bulundu. ❄️

Kayseri’de etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa, gece yarısı ise kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar sonrası merkez ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.



Kayseri'de kar başladı! Kent gece yarısı beyaza büründü, Meteoroloji'den uyarı var

METEOROLOJİ'DEN UYARI VAR

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği, yağışların; Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor." denildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hafta sonu bu kentlerde sağanak ve kar olacak

Haberle İlgili Daha Fazlası