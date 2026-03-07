İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kar başladı! Kent gece yarısı beyaza büründü, Meteoroloji'den uyarı var
Kayseri’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar sonrası şehirde kartpostallık manzaralar oluşurken, Meteoroloji buzlanma ve don uyarısında bulundu. ❄️
Yaşam 3 saat önce
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece kar yağışına dönüştü ve kent merkezi ile yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
- Kayseri'de soğuk hava yerini sağanak yağışa, ardından kar yağışına bıraktı.
- Kent merkezinde etkili olan kar sonrası merkez ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
- Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağmurlu geçeceğini, Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğu ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini tahmin ediyor.
- Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Kayseri’de etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa, gece yarısı ise kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar sonrası merkez ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI VAR
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği, yağışların; Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor." denildi.
