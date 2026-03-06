İstanbul Etiler’de üç kişilik bir ailenin verdiği "ev aşçısı" ilanı, 170 bin TL’lik dudak uçuklatan maaşıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İlana dair detaylar ortaya çıkarken kısa sürede 3500 başvuru yapıldığı öğrenildi.

Ailenin aradığı aşçının yalnızca yemek yapması değil, aynı zamanda özel beslenme ihtiyaçlarına da hakim olması isteniyor. Aile bireylerinde alerji ve özel diyet programları bulunduğu için vegan ve vejetaryen mutfağını bilen, sunum konusunda deneyimli ve tercihen sertifikalı bir şef aranıyor.

İlana göre ev aşçısı haftanın 6 günü çalışacak. Sabah 7'de mutfağa girerek ekmek mayalayacak ve kahvaltıyı hazırlayacak olan aşçının mesaisi ise saat 14.00'de bitecek.

Yüksek maaş ise en çok konuşulan detay oldu. Bir döner ustası, “Burada 20 çeşit yemek yapıyoruz, bu kadar maaş almıyoruz” diyerek ilanla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

Sosyal medyada ise ilanla ilgili çok sayıda esprili yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar “Bisküvili pasta yaparım" , "160 bine okeyim” gibi paylaşımlarla ilanı tiye aldı.

Show Haber'e konuşan ilanı veren yetkililer ise ev personeli sektöründe nitelikli aşçı bulmanın zor olduğunu belirtiyor. ilan yayımlandıktan sonra kısa sürede yaklaşık 3 bin 500 kişi başvuru yaptığı öğrenildi.

