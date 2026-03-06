Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a sürpriz doğum günü kutlaması yapılırken, programda şiirler okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen programda çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 23 çocuk, iftar sofrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

İftarın ardından bir çocuk yemek duası okurken, program kapsamında çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi.

ERDOĞAN'A SÜRPRİZ KUTLAMA

Programda çocuklar ayrıca geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı. Bir kız çocuğu ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla yazdığı şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiiri okuyan çocuğu “Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel” sözleriyle tebrik etti.

“Kabe’de Hacılar” isimli ilahiyi seslendiren çocuklara da Erdoğan “Maşallah” diyerek karşılık verdi.

ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Program sırasında çocuklar, Türkiye’de geliştirilen projelere ilişkin merak ettikleri soruları da yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların Togg ile ilgili sorularını cevaplarken, Emine Erdoğan ise çevre ve geri dönüşüm konularına değindi.

Bir çocuğun “Sıfır Atık” konusundaki sorusu üzerine Emine Erdoğan, dünyadaki kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirterek, organik atıkların kompost yapılarak gübreye dönüştürülebileceğini söyledi. Yapılan araştırmalarda balıklarda bile plastik bulunduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, plastik kullanımının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Çocuklar, Türkiye’nin yerli otomobili Togg, savunma sanayisinde geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Sıfır Atık Projesi’ni konu alan bir tabloyu Emine Erdoğan’a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yazdıkları teşekkür mektuplarını da takdim eden çocuklar, devletin sağladığı imkanlarla sevgi dolu ortamlarda büyüdüklerini ifade etti.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verdi.

