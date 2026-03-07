ABD ve İsrail bir haftadır İran’ı bombalıyor. İsrail’e füze ve İHA’larla karşılık veren İran ordusu, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini de hedef alıyor.

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan savaş birinci haftasını doldurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth “İran üzerindeki ateş gücü, çok ciddi bir şekilde artacak. Sadece İngiltere değil, başka dostlarımız da devreye girdi” derken İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini “Uzun süreli bir savaşa hazırız. Henüz kullanılmamış gelişmiş silahları devreye sokacağız. Düşman acı verici darbeleri beklesin” cevabını verdi.

Füze yağmuru! Saldırı altındaki İran, ABD ve İsrail'e karşılık veriyor

BEN GRUION VURULDU

Açıklamaların ardından İran, İsrail’in başkenti Tel Aviv’i füzelerle hedef aldı. İsrail genelinde alarm sistemleri devreye girerken, Tel Aviv’den patlama sesleri yükseldi. Hava savunma sistemleri füzeleri önlemeye çalıştı. Hava savunma sistemleri tarafından vurulan füzenin düşen parçaları yangına ve hasara yol açtı. Bir başka füze ise açık alana isabet etti. İsrail medyası, füzelerin Ben Gurion Havalimanı’nı vurduğunu bildirdi. Tel Aviv yönetiminin, vurulan yerlerle ilgili görsel yayınlamasını yasaklaması sebebiyle, fotoğraflar yayınlanmıyor.

TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ

İsrail de hem Lübnan’a hem de İran’a saldırılarını sürdürüyor. İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Hava savunma sistemleri faaliyete geçerken kentin bazı noktalarından dumanlar yükseldi. İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başşehri Beyrut’a da yoğun saldırı gerçekleştirdi.

KÖRFEZ SAVUNMADA

Saldırı altındaki İran, ABD üslerinin bulunduğu ülkelere misillemelerde bulunmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 4 füze ve 5 İHA’nın engellenerek imha edildiğini açıkladı. Katar’dan gelen açıklamada ise başkent Doha’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssünü hedef alan İHA saldırısının engellendiği bildirildi. İran’ın hedef aldığı bir başka ülke ise Bahreyn oldu. Başkent Manama’daki iki otel ile bir konutun isabet aldığı duyuruldu. Bahreyn, bugüne kadar 78 füze ve 129 İHA’nın etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Kuveyt ise, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını kaydederken, Irak’ta “önemli bir kurumu hedef almak isteyen” bir İHA güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.

İRAN’IN İHA GEMİSİ VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM’un paylaşımında “ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Yaklaşık olarak II. Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran’a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, savaşın başlangıcından itibaren İran’a ait 30’un üzerinde askerî gemiyi batırdıklarını söylemişti.

100 SAATİN ABD’YE MALİYETİ 3,7 MİLYAR $

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, saldırıların ilk 4 gününün ABD’ye maliyetine dair tahminleri paylaştı. Buna göre İran’a saldırıların ilk 100 saatinin ABD’ye (4 gün) maliyeti, 3,7 milyar dolar oldu. Saldırıların bugüne kadar günlük maliyetinin ise yaklaşık 891,4 milyon dolar olduğu tahmininde bulunuldu. Hava harekâtının ilk aşamasının, gelişmiş ve yüksek maliyetli mühimmat ve sistemlerin kullanımı sebebiyle genellikle en maliyetli aşama olduğu belirtildi. Daha düşük maliyetli mühimmat kullanımına geçtikçe maliyetlerin düşeceği ifade edilirken, hava operasyonlarının başlangıç aşamasının genellikle daha gelişmiş silahlarla yapıldığı vurgulandı. Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth’in savaşın birkaç hafta sürebileceğini belirtmesi üzerine Savunma Bakanlığının mevcut bütçesinin uzun süreli operasyonları sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda endişeleri artırdığı kaydedildi.

İRAN: 3 BİN 646 SİVİL BİNA VURULDU

ABD-İsrail saldırılarında İran’da şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivillere ait yapı saldırıya uğradı, 528 ticari birim tamamen yok edildi. Saldırılarda üç hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend “21 hastane veya eczane ile 9 Kızılay tesisi, 14 sağlık merkezi de hasar gördü” diye konuştu. Öte yandan Reuters ajansı, saldırının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, çoğu kız öğrenci olmak üzere 165 kişinin öldüğü okul saldırısını ABD'nin yapmış olabileceğini yazdı.

NOTLAR: UKRAYNA, KÖRFEZ’E ASKER GÖNDERECEK

Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna askerlerinin İran’ın İHA saldırılarına karşı Körfez ülkelerine destek vermek maksadıyla bölgeye gönderilmesinin beklendiğini söyledi.

Tahran’daki Fransız Büyükelçiliği, yaptığı resmî bir açıklamayla, Paris yönetiminin İran’a karşı ABD önderliğindeki herhangi bir askerî operasyona katılmayacağını duyurdu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Orta Doğu’daki kriz sebebiyle Irak ve Lübnan’daki misyonlarda görevli askerlerini geri çekme kararı aldığını bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran’ın başkenti Tahran’daki büyükelçiliklerini kapattıklarını, bununla beraber İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettiklerini ancak her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradıklarını belirterek “Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dinî lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast planının kasım ayında yapıldığını söyledi. Saldırı için Haziran 2026 tarihinin değerlendirildiğini belirten Katz, İran’da patlak veren protestolar sonrası takvimin öne çekildiğini ifade etti.

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD'ye ait bir diplomatik merkezin de bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi. Basra Havalimanı yakınına ise İHA düştü.

İran, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan gemisavar füzeleri ateşlediğini bildirdi. İran donanması, füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.

Katar, hava sahasının kısmen yeniden açıldığını duyurdu.

