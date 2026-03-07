İsrail ordusunun Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu bildirildi. Çıkarmanın ardından bölgede İsrail güçleri ile yerel unsurlar arasında yoğun çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Son dakika haberi: Lübnan resmi haber ajansı olan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail ordusunun ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesine yönelik hava indirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.

NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu. Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı.

TERMAL TUZAKLAR ATTILAR

Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı.

Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Konuyla ilgili Lübnan ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası