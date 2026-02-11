Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!
- TFF Hukuk Müşavirliği, Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline gönderdi.
- Gaziantep FK'dan Drissa Camara, kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
- TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK'yi de disipline sevk etti.
- Çorum FK'dan İbrahim Sehic, Mehmet Aktürk ve Mustafa Soley; Pendikspor'dan Uğur Uçar; Ankara Keçiörengücü'nden İbrahim Akdağ; Bandırmaspor'dan Douglas Tanque; Manisa FK'dan Bobby Adekanye tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline gönderdi.
Kulüplerin yanı sıra Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara, kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Hukuk müşavirliği, 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK'yi de farklı sebeplerden ötürü disipline sevk etti.
Kulüplerin yanı sıra Çorum FK oyuncusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk ile Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu futbolcu Douglas Tanque ile Manisa FK oyuncusu Bobby Adekanye, tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.