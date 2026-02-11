Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı planı: Fatih Tekke'nin en büyük kozu
Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, kritik müsabakada galibiyet planını iki skorer oyuncusu üzerinden yapıyor.
- Trabzonspor, bu sezon evinde 6 galibiyet ve 4 beraberlik ile namağlup durumda.
- Paul Onuachu, 18 maçta 15 gol ve 1 asistle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Ernest Muçi ise 9 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.
- Bordo-mavililer, Onuachu'nun golleriyle 17 puan, Muçi'nin golleriyle ise 9 puan kazandı.
- Onuachu ve Muçi'den gelen 24 gol ve 4 asistlik 28 skor katkısı, Trabzonspor'un hücum ikilisi verimliliğinde ilk sırada yer almasını sağladı.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu sezon evinde kaybetmeyen (6 galibiyet, 4 beraberlik) Karadeniz ekibi, ligin namağlup tek takımı karşısında gol ayaklarına güveniyor. 18 maçta 15 gol, 1 asistle oynayan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu ile 9 gol, 3 asist yapan Ernest Muçi, Karadeniz ekibinin zorlu mücadelede en büyük kozu olacak.
ONUACHU VE MUÇİ'DEN 26 PUAN
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızın golleriyle 17 puanı hanesine yazdırırken, Arnavut futbolcu da 9 puanlık katkı verdi.
21 MAÇTA 28 SKOR KATKISI
Trabzonspor, 21 haftalık bölümde 41 gol kaydetti. 24 gol ve 4 asistle 28 skor katkısı Onuachu ile Muçi'den gelirken; bordo-mavililer, hücum ikilisi verimliliğinde listenin ilk sırasında yer aldı.
RAKİPLERDE DURUM NE?
Fenerbahçe'de Anderson Talisca-Marco Asensio ikilisi, toplam 21 gol ve 10 asiste ulaşsa da skor katkısı başına süre ortalaması 127 dakikada kaldı. Galatasaray'da ise Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisi, 19 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın ayrılan Tammy Abraham ile El Bilal Toure'den oluşturduğu hücum ikilisi, ligde 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.