Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, kritik müsabakada galibiyet planını iki skorer oyuncusu üzerinden yapıyor.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu sezon evinde kaybetmeyen (6 galibiyet, 4 beraberlik) Karadeniz ekibi, ligin namağlup tek takımı karşısında gol ayaklarına güveniyor. 18 maçta 15 gol, 1 asistle oynayan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu ile 9 gol, 3 asist yapan Ernest Muçi, Karadeniz ekibinin zorlu mücadelede en büyük kozu olacak.

Paul Onuachu

ONUACHU VE MUÇİ'DEN 26 PUAN

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızın golleriyle 17 puanı hanesine yazdırırken, Arnavut futbolcu da 9 puanlık katkı verdi.

21 MAÇTA 28 SKOR KATKISI

Trabzonspor, 21 haftalık bölümde 41 gol kaydetti. 24 gol ve 4 asistle 28 skor katkısı Onuachu ile Muçi'den gelirken; bordo-mavililer, hücum ikilisi verimliliğinde listenin ilk sırasında yer aldı.

Ernest Muçi

RAKİPLERDE DURUM NE?

Fenerbahçe'de Anderson Talisca-Marco Asensio ikilisi, toplam 21 gol ve 10 asiste ulaşsa da skor katkısı başına süre ortalaması 127 dakikada kaldı. Galatasaray'da ise Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisi, 19 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın ayrılan Tammy Abraham ile El Bilal Toure'den oluşturduğu hücum ikilisi, ligde 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

