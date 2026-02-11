Trabzonspor’da 12 gol, 5 asistle yıldızlaşan Arnavut oyuncu cumartesiyi bekliyor. Bordo mavili formayla Beşiktaş dönemindeki gol katkısını geride bırakan Ernest Muçi, F.Bahçe maçında fileleri havalandırarak 13 gollük kariyer rekorunu kırmayı hedefliyor…

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bireysel kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Bordo mavili formayla âdeta yeniden doğan 24 yaşındaki Arnavut yıldız, bu sezon ligde 9, kupada ise 3 kere fileleri havalandırıp 12 gole ulaşırken 5 de asist yaptı. Genç oyuncunun bu performansı, önceki takımı Beşiktaş’ta geçirdiği iki sezondaki verilerini şimdiden geride bıraktı. Siyah beyazlı formayla çıktığı 61 resmi maçta 11 gol ve 4 asist üreten Muçi, Trabzonspor’daki ilk sezonu henüz tamamlanmadan bu sayıları aşmayı başardı.

KARİYER ZİRVESİ OLACAK

Muçi, şimdi gözünü kişisel rekoruna dikmiş durumda. Yıldız futbolcu, profesyonel kariyerinde bir sezonda ulaştığı en yüksek gol sayısını 2023-24 sezonunda Legia Varşova ve Beşiktaş formalarıyla toplamda 13 gol atarak elde etmişti. Mevcut sezonda 12 golü bulunan yıldız oyuncu, fileleri bir kere daha sarsması durumunda kendi rekorunu egale edecek; iki gol atması hâlinde ise kariyerinin en golcü dönemine ulaşacak. Kariyer zirvesine çıkmak için gün sayan Muçi, Papara Park’ta oynanacak Fenerbahçe maçında kendi rekoruna ulaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Muçi, Fenerbahçe'ye kilitlendi! Zubkov seferberliği...

ZUBKOV SEFERBERLİĞİ

Trabzonspor’un sağlık heyeti, Zubkov için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılan Ukraynalı oyuncu takımını sahada yalnız bırakmak istemiyor. Zubkov’un bugün MR’ı çekilecek. Çıkacak sonuca göre oyuncunun durumu netlik kazanacak. Tecrübeli yıldız takımının dünkü idmanında yer almadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası