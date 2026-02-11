Washington-Tahran gerilimi devam ederken İran’ın İsfahan kentindeki nükleer tesisinin tünel girişlerinin toprakla kapatılması yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarına yansıdı.

İsrail ve ABD’nin Tahran hükûmetine yönelik nükleer çalışmaları sınırlandırma girişimleri sürüyor. ABD ile İran, müzakere masasına otururken savaş hazırlıkları da devam ediyor.

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsünün yayımladığı raporda, İsfahan’daki nükleer tesise ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin analiz edildiği belirtildi. Görüntülerde, İsfahan’daki nükleer tesiste bulunan tünel girişlerinin büyük ölçüde toprakla kapatıldığı ortaya çıktı. Tesisin orta ile güneyindeki girişlerin tamamen toprak altında kaldığı, ek pasif savunma tedbirlerine sahip kuzeydeki girişinin de toprakla doldurulduğu görüldü. Raporda, bu adımın muhtemel bir ABD veya İsrail hava saldırısına ya da özel birliklerin düzenleyebileceği bir operasyona karşı tedbir niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi. Tünel girişlerinin kapatılmasının, muhtemel hava saldırısının etkisini azaltabileceği, tesis içindeki ekipman ve diğer malzemelere karadan erişimi zorlaştırabileceği belirtildi.

ABD, 4 TALEPTE BULUNDU

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD’nin, Umman’daki müzakerelerden önce İran’a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi hâlinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi. Gazenferi, ABD’nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlatarak, İran’ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını ve görüşmelere rağmen askerî tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

HÜRMÜZ İÇİN UYARI

ABD ise, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ABD bayraklı gemilere İran karasularından uzak durmaları uyarısı yaptı. Gemi kaptanlarına İran güçleriyle karşılaşmaları durumunda dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

ÇİN’DEN UÇAK GELDİ

Öte yandan İran’a ait, Çin’den geldiği belirtilen ve muhtevası bilinmeyen bir kargo uçağı İran’a iniş yaptı. Son aylarda hem Çin’den hem de Rusya’dan askerî teçhizat taşıdığı düşünülen çok sayıda kargo uçağı İran’a ulaştı.



