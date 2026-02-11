2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları Türkiye’nin demografisinde çarpıcı değişimleri gözler önüne serdi. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,081’e gerilerken Şanlıurfa, 4 kişilik ortalamasıyla hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu illerden biri oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 yılı sonuçları, Türkiye’nin demografik yapısındaki çarpıcı dönüşümü belgeledi.

Verileri değerlendiren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2009 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün 2025 yılında 3,081 kişiye gerilediğine dikkat çekti.

Bu değişimin illere göre farklılık gösterdiğini belirten Özelmacıklı “Şırnak 4,8 ortalamasıyla hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il oldu. Tunceli, Giresun ve Çanakkale 2,5 kişi ile en düşük seviyede kaldı” dedi.

Özelmacıklı şöyle devam etti:

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün ikamet ettiği İstanbul’u, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. Ortalama hane halkı büyüklüğü 2025’te İstanbul ve Bursa’da 3,1, Ankara ve Antalya’da 2,9 ve İzmir’de 2,7 kişi oldu.

Yurt genelinde kilometrekareye 112 kişi düşüyor. İstanbul 2.943 kişiyle yoğunluğun en yüksek olduğu ilimiz. Tunceli ise kilometrekareye düşen 11 kişiyle en sakin ilimiz.

