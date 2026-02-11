Esad’ın yakıp yıktığı, Hazreti Ömer’in torunu Ömer bin Abdülaziz’in türbesi Türkiye’nin desteğiyle ayağa kaldırıldı.

Türkiye’nin desteğiyle önce katil Esad rejiminden sonra da SDG’den temizlenen Suriye’de İslam eserleri de ihya edilmeye başladı.

Devrik rejimin tahrip ettiği İdlib ilinin Maarretünnuman ilçesinde bulunan Hazreti Ömer’in torunu Ömer bin Abdülaziz’in türbesinin yer aldığı külliyede Türkiye merkezli Kalem Vakfının desteğiyle restorasyon yapıldı. Açılış törenine Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda Suriyeli yetkili katıldı.

Esad yıktı Türkiye ihya etti

Büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkonsolos Cengiz “Bu eser, aynı zamanda Suriye’de ihtilafın ardından Türk dernekleri ve kurumlarının katkılarıyla restore edilen ilk eser olma özelliğini taşıyor” dedi. Cengiz, Türkiye’nin yeni dönemde de devrim süreci boyunca olduğu gibi Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.



Haberle İlgili Daha Fazlası