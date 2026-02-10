Süper Lig'de haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor ile Fenerbahçe, 22'nci hafta mücadelesinde Akyazı Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Spor yazarı Ömer Üründül, 14 Şubat Cumartesi günü saat oynanacak kritik maç öncesi çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakaya Papara Park ev sahipliği yapacak. Süper Lig şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan maç, günler öncesinden konuşulmaya başlandı.

OOSTERWOLDE UYARISI

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca (penaltı) ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle sahasında 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ömer Üründül, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ömer Üründül

"POTANSİYEL KIRMIZI KART OYUNCUSU"

Sarı-lacivertli akımın teknik patronu Domenico Tedesco'ya uyarıda bulunan spor yazarı, 24 yaşındaki stoper hakkında, "Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu… Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz" ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde

