Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücacelesi veren Fenerbahçe, 21'inci hafta mücadelesinde Gençlerbirliği engelini kayıpsz geçti. Yorumcu İlker Yağcıoğlu, Chaobani Stadyumu'nda 3-1 sonuçlanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlker Yağcıoğlu

"GECENİN EN ÖNEMLİ İSMİ KANTE"

TRT Spor'da konuşan Yağcıoğlu, "Maçı 33'üncü dakikaya kadar yorumlamak gerekir çünkü o dakikada maç bitti. Gençlerbirliği, Fenerbahçe ceza alanına da gelmekte zorlandı. İlk 30 dakikadaki oyun 3 puanı getirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın arayı açmasına izin vermedi. Aslında gecenin en önemli tarafı Kante'ydi. Hatta çoğu taraftar soğuk İstanbul akşamında onu izlemek için maça gitmiş olabilir. Orta sahada Guendouzi, Asensio, Kante çok iyi bir üçlü. Çok iddialı olacak belki ama Fenerbahçe tarihindeki en iyi üçlü orta daha olabilir" sözlerini sarf etti.

"GENÇLERBİRLİĞİ ÖNLEM ALAMADI"

İlker Yağcıoğlu, "Metin Diyadin adam adama savunma verdi ama bu da çözüm olmadı, bekleri çok iyi kullandı Fenerbahçe. Bugünün kahramanları bekler oldu. Benim en çok dikkatimi çeken şu oldu; Semedo ile Mert rakip ceza alanına kendi ceza alanlarından daha fazla girmiş. Gençlerbirliği buna önlem alamadı" ifadelerini kullandı.

Nelson Semedo

"YILLARDIR ÖZLENEN OYUNCULAR GELDİ"

59 yaşındaki eski futbolcu, "Fenerbahçe'de santrfor alınmadı. 3 santrfor gitti, genç bir oyuncu geldi. 20 gol atmış Talisca var. Asensio, 11 gol ve 8 asist. 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksa bunlar yapacak' dediğin isimler. Yıllardır özlenen oyuncular Fenerbahçe'de. Nene yine çok iyi değildi. Kerem gol attığı için iyi oldu, goller onu kendine getirmiştir" dedi.

